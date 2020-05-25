Дело Гандзюк: подозреваемого Левина оставили под стражей

Во время судебного заседания в роли свободного слушателя был адвокат Владислава Мангера Дмитрий Ильченко.

Подозреваемого в организации нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк Алексея Левина (Москаленко) оставили под стражей до июля.

Об этом hromadske сообщил прокурор по делу Андрей Сенюк и адвокат Левина Игорь Мокин.

По словам прокурора, Левина просили оставить под стражей именно в изоляторе временного содержания СБУ из-за риска побега, давления на свидетелей, сокрытия, уничтожения или искажения доказательств.

Защита назвала риски необоснованными и просила избрать меру пресечения с возможностью внесения залога. Суд рассмотрел обе стороны и оставил Левина под стражей до июля без возможности внесения залога.

Кроме того, во время судебного заседания в качестве свободного слушателя был адвокат Владислава Мангера Дмитрий Ильченко. Он не является защитником Левина.

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Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

6 июня 2019 года исполнители преступления были осуждены. Организатор выполнения покушения на убийство Гандзюк Сергей Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Также в деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (Москаленко), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и Игорь Павловский - бывший помощник народного депутата от «БПП» Николай Паламарчук.

Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рыщук.

25 марта Шевченковский районный суд Киева продлил сроки досудебного следствия по делу Гандзюк до 29 июля.

27 апреля в Офисе генпрокурора сообщили о завершении расследования по делу и об установлении конечного заказчика этого преступления - Мангера, который по предварительному сговору с Левиным организовал причинение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти. Это заявление вызвало возмущение у пострадавших, их защитника Евгении Закревской и общественности. Они убеждены, что доказательства против Мангера не собраны, и дело развалится в суде.

Однако защитник Мангера Дмитрий Ильченко положительно оценил передачу дела Гандзюк в суд. Он утверждал, что в материалах уголовного производства в отношении убийства активистки нет ни слова о его подзащитном.

Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

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