Главе управления городского совета грозит до 12 лет тюрьмы.

Правоохранители разоблачили сотрудника мэрии Одессы, который подозревается в том, что "заработал" более 2 миллионов гривень на больных COVID-19.

Как сообщает региональный главк Национальной полиции, установлено, что руководитель одного из управлений горсовета растратил эти средства при закупке медицинских генераторов кислорода для нужд Одесской городской больницы №8.

"Генераторы предназначались для нужд в лечении COVID-19. Точно зная, что в соответствии с постановлением Кабмина, операции по ввозу и поставке таких медицинских приборов освобождаются от уплаты НДС и ввозной пошлины, чиновник Одесского городского совета сознательно перечислил подрядчику полную сумму", - считают в полиции.

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Уточняется, что этот подрядчик выиграл соответствующий тендер по поставке и установке медицинского генератора кислорода. Речь идет о 14,1 млн гривень, в том числе - и более 2 миллионов гривен НДС.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в присвоении и растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах в составе организованной группы (ч. 5. ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Фигуранту грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

По некоторым данным, речь идет о должностном лице Управления капитального строительства.

Другие новости Одесской области

Как сообщал УНИАН, в Одесской области разоблачили 32-летнюю жительницу Раздельнянского района, которая выманивала деньги у родственников без вести пропавших украинских защитников, уверяя, что они живы и нуждаются в помощи. Мошенница организовала сбор данных в социальных сетях относительно без вести пропавших военнослужащих и членов их семей и звонила людям по номерам телефонов, которые они оставляли под сообщениями с призывами помочь разыскать родных.

Женщина представлялась волонтеркой и уверяла людей, что их родственников нашли и они живы. Играя на эмоциях людей, злоумышленница рассказывала "байки" о том, что разысканные находятся в госпитале в Бахмуте и нуждаются в деньгах на лечение, питание и транспортировку в безопасное место. Мошенница просила сбросить на ее банковский счет средства и несчастные люди это делали.

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