Журналисты сравнивают нынешний вызов для Запада с тем, с которым столкнулись США в Западной Германии в первые годы "холодной войны".

Российский диктатор Владимир Путин сегодня не рассматривает конфликт в Украине как часть своего рода "вечной войны" с Западом. Его цель больше не в том, чтобы создать пророссийскую Украину, а в том, чтобы продемонстрировать, что прозападная Украина была бы не чем большим, чем "несостоявшееся государство", и что в любом случае поддержка Украины Западом со временем прекратится.

Об этом говорится в материале Financial Times. Британское издание отмечает, что в первые месяцы войны в Украине Кремль находился в плену обманчивой веры, что его "специальная военная операция" будет завершена за считанные недели и что российские войска встретят в Украине как освободителей.

"Но агрессивная война, которую Путин развязал в 2022 году – это не та, что ведется сейчас", - пишут авторы публикации.

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По их мнению, в этих новых обстоятельствах вызов, с которым сталкивается Запад, поразительно похож на тот, с которым столкнулись США в Западной Германии (особенно в Западном Берлине) в первые годы "холодной войны".

"Запад должен доказать, что Украина - это место, куда инвесторы готовы вложить свои деньги: защищенном, естественно, батареями ракет "Patriot" — до окончания войны. Это также должна быть страна, куда готово вернуться большое количество украинцев, которые сейчас проживают за пределами Родины. И, наконец, переговоры о вступлении Украины с ЕС должны быть начаты даже тогда, когда война продолжается", - говорится в материале.

Помощь Запада Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, Сенат в среду, 15 ноября, принял временный бюджет США без дополнительной помощи для Украины. Принят проект закона о бюджете правительства, который должен помочь избежать шатдауна (временной частичной остановки работы госорганов).

За документ проголосовали 87 сенаторов, а против выступили 11. Законопроект О предотвращении закрытия правительства был отправлен на рабочий стол президенту Джо Байдену незадолго до крайнего срока.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что США сократят помощь Украине, поэтому ЕС должен сохранить поставки.

"И мы, европейцы, у которых есть необходимые средства для этого, должны быть готовы продолжать помогать Украине, учитывая, что поддержка США, скорее всего, уменьшится", – сказал дипломат.

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