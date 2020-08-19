Умер герой Украины и президент НАН Борис Патон

Выдающемуся украинскому ученому 14 ноября исполнилось бы 102 года.

На 102-м году жизни умер президент Национальной академии наук Украины, академик Борис Патон.

Об этом сообщил в Facebook президент Украины Владимир Зеленский.

«Металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель. Первый награжденный званием Героя Украины. Академик. Гений. Легенда. Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности. И масштаб той утраты, которую сегодня понесла наша страна. В возрасте 101 года от нас ушел великий украинец», - подчеркнул Зеленский.

«Я искренне благодарю судьбу за то, что в жизни мне представилась возможность лично пообщаться с Борисом Евгеньевичем. Это была грандиозная личность. Трудно писать о нем в прошедшем времени. Мои искренние соболезнования семье и близким Бориса Евгеньевича. Вечная память!», - написал президент.

Биография Бориса Патона

Родился 14 ноября 1918 года в Киеве. Высшее образование получил в 1941 году в Киевском политехническом институте (специальность - инженер-электрик).

Позже защитил кандидатскую и докторскую диссертации.

С 1963 по 1991 год являлся членом Академии наук СССР, возглавлял Институт электросварки имени Евгения Патона.

Борис Патон - первый, кого наградили званием Героя Украины. Он также является одним из разработчиков метода электросварки мягких тканей.

14 ноября Борису Патону исполнилось бы 102 года.

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Автор: Виталий Саенко