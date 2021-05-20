В Верховной Раде глубоко убеждены в необходимости активизации туризма между Украиной и Болгарией.

19 мая состоялось заседание депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Республикой Болгария, посвященное общему для всех славянских стран празднику – Дню славянской письменности и культуры, который отмечается ежегодно 24 мая в День святых равноапостольных Кирилла и Мефодия – авторов славянской азбуки, которые сыграли выдающуюся роль в развитии и становлении славянской письменности, литературы и культуры. В Болгарии оно называется День болгарского образования, культуры и славянской письменности и является национальным праздником.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, в ходе заседания были рассмотрены и другие вопросы, в частности, члены группы дружбы сосредоточились на необходимости принятия дополнительных мер, направленных на активизацию туризма между Украиной и Республикой Болгария.

По состоянию на сегодня Республика Болгария является одной из немногих стран мира, которая открыта и радушно приветствует украинских туристов. Украинские граждане входят в список самых многочисленных туристов, посещающих Болгарию.

"Мы глубоко убеждены в необходимости активизации туризма между Украиной и Болгарией и радушно приветствуем инициативу Министерства здравоохранения этой страны, согласно которой украинские туристы могут сейчас путешествовать при условии негативного ПЦР-теста или экспресс-теста на наличие антигена. Кроме того, уже сейчас Болгария готова признавать сертификаты вакцинации, которые вскоре будут введены Правительством. В то же время, пандемия вынуждает нас к поиску новых форм сотрудничества, в частности, в сфере туризма", - отметила сопредседатель депутатской группы, народный депутат Украины Татьяна Плачкова.

С этой целью депутатская группа приняла решение об обращении к премьер-министрам Украины и Республики Болгария с предложением найти возможность для расширения транспортного сообщения между двумя государствами, в том числе из-за увеличения регулярных и чартерных рейсов. Кроме того, в обращении речь пойдет о дальнейшей либерализации правил пересечения границы для граждан обеих стран с обязательным соблюдением правил безопасности во время пандемии COVID-19.

Также на заседании члены депутатской группы приняли решение об обращении к Министру внутренних дел о необходимости его личного контроля за ходом досудебного расследования умышленного повреждения мемориального комплекса «Хану Кубрату» на Полтавщине.

"Украина должна продемонстрировать неотвратимость наказания за подобные позорные поступки", - отметили участники заседания.

Систематические заседания депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Республикой Болгария свидетельствуют о неизменно дружественных отношениях между двумя странами и нацелены на их углубление.

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Автор: Григорий Бондарь