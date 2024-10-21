В Минэкономики считают, что Украине сейчас нужны дополнительные 4,5 миллиона работников.

Война в Украине крайне негативно повлияла на экономику, а мобилизация изменила рынок труда и заставила работодателей сменить подходы к поиску работников. Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова в интервью Spiegel.

Она также рассказала, что мобилизованных мужчин заменяют на рабочих местах женщины, а также мужчины постарше – именно на них сейчас переориентируются работодатели:

"С точки зрения работодателя, идеальный работник сегодня — это тот, кому уже исполнилось 60 лет и поэтому его нельзя призвать в армию", - отметила она.

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В Минэкономики считают, что Украине сейчас нужны дополнительные 4,5 миллиона работников, при этом, по словам Либановой, нехватка рабочих рук была заметна еще до войны.

В отношении миграции Либанова отметила, что за первые две недели войны Украину покинули 1,5 миллиона человек, и сейчас не наблюдается существенных всплесков миграции ни в ту, ни в другую сторону.

Что касается миграции внутри страны, изначально многие люди переселялись с северо-востока и юго-востока страны в основном в сторону западной Украины. Однако с осени 2022 года все больше людей селятся в центральной Украине.

Так, в Киеве проживает почти столько же людей, сколько и до войны, только киевляне уехали, а их место заняли люди из других районов, отметила она.

Ситуация на рынке труда в Украине сложная

Количество новых вакансий увеличивается в сравнении с прошлым годом, а число резюме не увеличивается, хотя и перестало сокращаться. Значительный дефицит работников приводит к повышению зарплат, но учитывая инфляцию, темпы роста реальных зарплат замедлились.

Согласно прогнозу Международной организации труда, в течение следующих 10 лет дефицит на рынке труда Украины составит 8,6 миллиона человек.

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