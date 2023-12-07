По данным МВД, сегодня 70% учебных заведений оборудованы тревожными кнопками.

В Украине работники полиции будут нести службу в учебных заведениях и будут отвечать за безопасность детей. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.

Он отметил, что начинается внедрение комплекса мер для формирования безопасной образовательной среды. "Его основой должен стать работник полиции, который будет нести службу в учебных заведениях и отвечать за безопасность детей", - сообщил Клименко.

Он добавил, что специалистов будут отбирать по конкурсу, они пройдут тщательную проверку и медосмотр. Также они пройдут специализированное обучение, чтобы быть готовыми к любым вызовам. Клименко отметил, что будет усилен пропускной режим в учебных заведениях. "В каждом учебном заведении будут металлоискатели и рамки", - подчеркнул он.

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Министр внутренних дел сообщил, что скоро будет старт с набором и отбором кандидатов. "А пока 70% учебных заведений оборудованы тревожными кнопками и находятся под защитой полиции охраны", - добавил министр.

Стрельба в России: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 декабря, в российском Брянске ученица восьмого класса принесла в школу охотничье ружье Бекас-3 и открыла огонь по школьникам. После этого она совершила суицид.

Сообщалось о гибели двух человек, еще четверо получили ранения. По данным СМИ, 14-летняя девушка могла совершить это из-за насмешек со стороны одноклассников.

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