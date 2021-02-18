Водитель маршрутки №33 разрешает ехать бесплатно школьникам, которые покажут дневник с оценками от 10 до 12 баллов.

В Херсоне водитель маршрутки возит школьников бесплатно, если они – отличники.

Об этом сообщает Depo.Херсон со ссылкой на сообщение в Facebook в группе «Транспорт Херсона».

Водитель маршрутки №33 позволяет ехать бесплатно школьникам, которые покажут дневник с оценками от 10 до 12 баллов.

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Таким образом водитель пытается стимулировать желание детей получать знания и улучшить их успеваемость в школах.

В комментариях к сообщению пользователи соцсети хвалят водителя за хорошую инициативу.

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Автор: Денис Прядко