В Херсоне водитель маршрутки возит школьников бесплатно, если они – отличники.
Об этом сообщает Depo.Херсон со ссылкой на сообщение в Facebook в группе «Транспорт Херсона».
Водитель маршрутки №33 позволяет ехать бесплатно школьникам, которые покажут дневник с оценками от 10 до 12 баллов.
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Таким образом водитель пытается стимулировать желание детей получать знания и улучшить их успеваемость в школах.
В комментариях к сообщению пользователи соцсети хвалят водителя за хорошую инициативу.
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