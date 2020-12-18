Владимир Зеленский заявил, что это дело "не удастся спустить на тормозах".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ход расследования катастрофы военного самолета Ан-26 под Чугуевом.

Об этом он рассказал в своем видеообращении.

Владимир Зеленский заявил, что это дело "не удастся спустить на тормозах".

"Никто не избежит ответственности. Следствие существенно продвинулось вперед. Уже есть первые результаты", - сказал он.

Авиакатастрофа Ан-26 на Харьковщине: хронология трагедии

Вечером 25 сентября в Харьковской области под Чугуевом во время тренировочных полетов потерпел катастрофу военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты университета Воздушных сил им. Кожедуба. Выжил только один курсант.

Государственное бюро расследований назвало четыре версии катастрофы самолета. Среди них - техническая неисправность агрегатов самолета, ненадлежащее исполнение обязанностей членами экипажа, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами, и ненадлежащее техническое обслуживание самолета.

28 октября правительственная комиссия назвала причины катастрофы самолета Ан-26Ш, главные из них - это отсутствие действенного контроля над организацией и выполнением полетов со стороны должностных лиц Харьковского университета, системные нарушения правил выполнения полетов.

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Автор: Олег Давыгора