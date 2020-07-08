На Киевщине разоблачили масштабную схему по реализации амфетамина в Украине и за рубежом (фото, видео)

В ходе обысков изъято более 3 т прекурсоров, около 1 кг, предварительно, амфетамина и огнестрельное оружие.

Оперативно-розыскными подразделениями Госпогранслужбы пресечена незаконная деятельность преступной группы, которая изготавливала и реализовывала амфетамин в Украине и за рубежом.

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Как сообщается на сайте ГПСУ, 7 июля во время проведения обысков в Киеве и Киевской области по адресам проживания одного из организаторов изъято более 3 тонн прекурсоров, около 1 килограмма, предварительно, амфетамина и огнестрельное оружие.

Отмечается, что этому разоблачению предшествовало задержание двух преступников, которые организовали изготовление и отправку по почте амфетамина по всему миру, в частности, в США, Германию, Швейцарию, Японию, Австралию, Польшу, Великобританию, Грецию и тому подобное.

Тогда было ликвидировано две нарколаборатории и перехвачено 36 международных почтовых отправлений с наркотиками, изъято 1,5 килограмма амфетамина, 0,6 килограмма марихуаны и 62 килограмма прекурсоров.

Все члены преступной группы в настоящее время под следствием. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

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