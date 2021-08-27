Президент Международной ассоциации профессионалов похоронного дела, Национальный член от Украины во Всемирной Федерации Похоронных Исполнителей (FIAT-IFTA), "Заслуженный работник сферы услуг Украины", руководитель Частной фирмы "Петр Великий" Алла Ландар получила статус национального члена от Украины в Ассоциации Директоров Похоронных Домов США (NFDA).

Как стало известно, госпожа Дебра Заунер, старший представитель службы обслуживания членов ассоциации NFDA, направила искренние поздравления Алле Ландар по поводу вступления в эту почтенную и многочисленную в мире ассоциации похоронных исполнителей на уровне директоров. Вместе с ней сертификаты получила ее компания ритуальных услуг – ПФ"Петр Великий".

"Мы понимаем вызовы, с которыми сталкиваются профессионалы по захоронению, заранее предвидим потребности наших членов и хотим предоставить необходимые инструменты и ресурсы, необходимые для успешного функционирования предприятий ритуальной сферы. Мы больше, чем ассоциация. Ведь мы являемся продолжением вашего персонала. Когда вы являетесь членом NFDA, вы принадлежите к крупнейшей сети профессионалов ритуальных услуг в мире", – заметила Дебра Заунер в своем письме.

NFDA – это ежегодные конференции, встречи и семинары широкого круга тем: от новаторства в отрасли и ежедневного совершенствования бизнеса до навыков маркетинга и обслуживания клиентов.

Важность этого шага в том, что компания получила не просто прямой доступ к мировой индустрии ритуального назначения, но и будет иметь прямые контакты с мировыми производителями вместе с системой гибких скидок для членов NFDA. А таких несколько тысяч не только из США, но и из более ста стран мира. Это возможность предоставить нашему потребителю все самое лучшее, самое передовое и в самом высоком качестве уже сегодня.

Это прямое сотрудничество с мощной командой NFDA по вопросам адвокации, которая упорно работает над положительным влиянием на национальное законодательство и нормативные акты, непосредственно воздействующие на специалистов по захоронению и малый бизнес ритуальной сферы. Это крайне необходимо и полезно Алле Ландар в том числе и как президенту МАППД во время подготовки новых изменений в законодательстве "О похоронном деле в Украине".

Членство в NFDA – это самый широкий выбор вариантов непрерывного образования и профессионального развития в похоронных службах на платформе ассоциации США. Все они разработаны к потребностям рынка в соответствии с персональным расписанием для каждого члена ассоциации и бюджета компании.

Скоро начинает свою работу образовательная программа NFDA по организации и функционированию Зеленых кладбищ. Отрадно, что впервые украинская компания ритуальных услуг вместе с ее директором смогут приобщиться к предметному изучению этого важного для Украины вопроса. Соответствующая статья, а именно – О Зеленых экологических захоронениях – включена в перечень изменений и нововведений в новый закон О похоронном деле. Вместе с новыми разделами: такими, как и открытие в Украине частных Похоронного дома, кладбища и крематория.

"Изучать мировой опыт, популяризировать его, вносить новые статьи в наше законодательство и при этом широко знакомить со всем общественность через СМИ и интернет-ресурсы – это и является краеугольным камнем в деятельности меня как представителя Украины в мировых ассоциациях", – отметила Алла Ландар.

Автор: Иван Бойко