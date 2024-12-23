'Мне противно': победа Усика разозлила дочь Фарион

Дочь языковеда возмутилась, что боксер посвятил победу матерям Украины, а ее мать была жестоко убита.

Дочь языковеда Ирины Фарион, которая была убита во время покушения возле ее дома во Львове, раскритиковала украинского боксера, чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика за то, что он посвятил победу над Тайсоном Фьюри всем матерям Украины.

София Семчишин в Facebook возмутилась, что всю лента в социальной сети заполонили новости о победе Усика, который посвятил оскорбительное стихотворение ее матери.

В ноябре прошлого года Фарион разозлила украинцев скандальными заявлениями о том, что русскоязычные военные ВСУ - не украинцы. Усик отреагировал эмоциональным стихотворением, в котором назвал языковеда "агентом Кремля". Цитируем на языке оригинала:

"Вы - агент Кремля уж точно, тут и к бабке не ходи. Я желаю вам досрочно - счастья, радости, любви".

В ночь на 22 декабря в Эр-Рияде Усик победил британца Тайсона Фьюри. После объявления победы украинец заявил, что посвящает эту победу своей матери и всем матерям Украины. Это разозлило дочь Фарион.

"Ты посвятил свою победу матерям Украины? Моя мама убита! Смотри, что ты говорил о моей маме. Ты нашу семью оскорбил. Мне противно, что сейчас, вся фб-страница об этом поединке, а я хочу чтобы она была о наших Защитниках", - заявила София.

Победа Усика над Фьюри

Напомним, что украинский боксер победил британца в матче-реванше, отстояв чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и WBC.

По данным СМИ, за победу Усик получил 114 миллионов долларов, Фьюри - 76 миллионов.

После боя чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа поднялся на ринг и вызвал Усика на бой. Тот согласился встретиться на ринге.

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