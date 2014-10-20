26 раненых бойцов АТО получили ключи от квартир - Аваков

Об этом Аваков сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что эти квартиры были куплены за средства из министерских фондов. Еще шесть квартир получат военные, которые чуть позже вернутся с лечения из-за границы.

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"Это первый шаг нашей программы обеспечения быта воинов, которые борются за Украину. И это самое малое, чем мы можем отблагодарить ребят за их подвиг под Дзержинском и Иловайском!", - написал министр.