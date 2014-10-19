13 бойцов батальона "Донбасс" и "Правого сектора" планируют в суде доказывать свое участие в АТО

13 бойцов спецбатальона «Донбасс» и «Правого сектора» намерены в суде доказать свое участие в АТО.

Об этом журналистам сообщила адвокат днепропетровской общественной организации «Национальное действие» Юлия Пашковская, передает корреспондент УНИАН.

«Подготовлены иски в районные суды Днепропетровской области от имени трех бойцов «Правого сектора», которые 12 августа находились в автобусе, расстрелянном на блокпосту ополченцев ДНР на южной окраине Донецка. Также будут переданы иски от имени 10 добровольцев батальона «Донбасс», попавших 23 мая в засаду террористов возле села Карловка Донецкой области», - уточнила адвокат.

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По словам Пашковской, все эти бойцы не могут получить статус участника АТО.

Адвокат сообщила, что организация «Национальное действие» оказывает бесплатную правовую помощь для участников АТО и членов их семей.

Пашковская отметила, что за три последних месяца за правовой помощью в «Национальное действие» обратилось более 200 бойцов, у которых возникли вопросы в связи с незаконным увольнением людей, призванных в ряды ВСУ, дезертирством, погашением кредитов и присвоением статуса участника АТО.

Кроме того, по ее словам, адвокаты организации консультируют по аналогичным вопросам до 50 человек ежедневно.