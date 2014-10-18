В нескольких районах Донецка слышны артиллерийские залпы и взрывы
В Ленинском, Ворошиловском, Куйбышевском и Киевском районах Донецка, по сообщениям жителей, слышны не только залпы из тяжелых орудий, но и взрывы.
Как говорится в сообщении на сайте Донецкого горсовета, несмотря на напряженную обстановку, в городе работают все коммунальные службы и аварийные бригады предприятий.
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Специалисты "Региональных электрических сетей" в 12.30 возобновили энергоснабжение шести подстанций в Петровском районе, которые были обесточены вследствие вчерашнего артобстрела. Всего по городу остаются обесточенными 30 подстанций. В основном, в Куйбышевском районе и поселке шахты «Трудовская» в Петровском районе.
Ситуация с продовольственным обеспечением в городе удовлетворительная. В торговой сети представлены группы как продовольственных, так и непродовольственных товаров, а также товары первой необходимости.