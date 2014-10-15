В Мариуполе начала работать «Мобильная женская консультация» фонда Ахметова

Сегодня, 15 октября, в Мариуполе в рамках деятельности Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова и Мариупольского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Мариупольского городского совета начала работу «Мобильная женская консультация». В течение месяца, до 15 ноября включительно, женщины из числа вынужденных переселенцев, а также женщины из семей в сложных жизненных обстоятельствах смогут бесплатно и анонимно пройти качественную комплексную диагностику органов репродуктивной системы. При себе женщине необходимо иметь паспорт и справку о регистрации временного переселенца в Мариуполе либо документ из городской соцслужбы, подтверждающий, что женщина из семьи в сложных жизненных обстоятельствах.

«Выходя из такой клиники, женщина имеет полное представление о своем здоровье, - рассказывает Виктория Мыколаюк, руководитель программы «Рак излечим» фонда Рината Ахметова. – Такую возможность мы хотим предоставить и женщинам, которые вынужденно покинули свой родной город и не могут пройти регулярное обследование. При фонде Рината Ахметова уже в течение более двух месяцев работает Гуманитарный штаб «Поможем», созданный с целью помощи жителям Донбасса, которые пострадали в ходе вооруженного конфликта. Под цели штаба переориентированы и программы фонда, в том числе, программа «Рак излечим», направленная на улучшение качества диагностики и лечения рака с помощью новейшего оборудования и путем внедрения передового мирового опыта».

«Мобильная женская консультация» - это специализированный 18-метровый автопоезд, созданный по европейскому образцу для комплексного обследования органов репродуктивной системы примерно у 5000 женщин в год. Внутри этой клиники на колесах находится два специализированных кабинета – гинекологический – с аппаратом УЗИ, кольпоскопом, инвентарем для забора цитологического материала, и маммологический кабинет – где женщинам делают маммографию грудных желез.

Главный врач Мариупольского онкодиспансера Сергей Волошин: «У нас в городе не так много маммографов – всего три. И для женщин достаточно сложно попасть на маммограмму, хотя, как известно, всем женщинам после 40 лет раз в два года нужно проводить такое обследование. Также немаловажным, особенно для переселенцев, является тот факт, что Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова обеспечивает диагностику безплатно. В «Мобильной женской консультации» установлено оборудование с хорошей разрешающей способностью, позволяющее выявлять опухоли в молочной железе даже на ранних стадиях».

Акция приурочена, в том числе, ко Всеукраинскому дню борьбы с раком грудной железы - 20 октября.

Информацию о записи и возможности обследования в Мобильной женской консультации можно получить по телефону горячей линии 0 800 50 9001 (бесплатно со всех телефонов), 0629 33 52 25.