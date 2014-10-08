40% военных с посттравматическим стрессом после боев не могут вернуться в зону АТО
40% военных, которые после участия в боевых действиях в зоне АТО имели психологические проблемы и нуждались в лечении, не могут сейчас вернуться на Восток.
Об этом в эфире Громадського ТВ сообщил главный врач клиники психиатрии Главного военного госпиталя при Минобороны Олег Друзь.
По его словам, за время проведения Антитеррористической операции лечение в психиатрии прошли около полутора тысяч военнослужащих. Те, кто по мнению врачей, нуждаются в продолжении лечения, остаются на амбулаторном лечении.
«Потом они возвращаются к нам на повторное обследование и потом мы окончательно принимаем решение», - рассказал Друзь.
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Он также отметил, что посттравматический синдром, которым страдают участники боевых действий поддается лечению, но у разных людей это может занять разное количество времени.
«Есть случаи, когда он длился 30 лет», - отметил он.