За время режима прекращения огня на Донбассе погибли 33 мирных жителя
17:04, 07 октября 2014Общество
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В результате обстрелов боевиков за время режима прекращения огня на Донбассе погибли 33 мирных жителя.
REUTERS
Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает радио "Свобода". По его словам, это те данные, что есть в настоящее время в военных прокуратурах, где возбуждены все уголовные производства.
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Анатолий Матиос также заявил, что с начала режима прекращения вогю на Донбассе погибли 64 украинских военных, 364 были ранены.
Режим прекращения огня на востоке Украины формально действует с 5 сентября, когда трехсторонняя контактная группа Украина-Россия-ОБСЕ в Минске подписала протокол, который предусматривал перемирие.
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