За время режима прекращения огня на Донбассе погибли 33 мирных жителя

Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает радио "Свобода". По его словам, это те данные, что есть в настоящее время в военных прокуратурах, где возбуждены все уголовные производства.

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Анатолий Матиос также заявил, что с начала режима прекращения вогю на Донбассе погибли 64 украинских военных, 364 были ранены.

Режим прекращения огня на востоке Украины формально действует с 5 сентября, когда трехсторонняя контактная группа Украина-Россия-ОБСЕ в Минске подписала протокол, который предусматривал перемирие.