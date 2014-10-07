Украина на высшем уровне ведет с Кремлем переговоры о прекращении огня - СНБО

Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко, комментируя возможность прекращения режима перемирия, передает Еспресо.TV.

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«Решение об отмене режима прекращения огня - это компетенция высшего руководства государства. Однако, чтобы вы понимали, мы не просто наблюдаем за тем, как обстреливают. Сейчас идут переговоры на самом высоком уровне, в том числе со страной, которая поставляет террористам военную технику. То есть сейчас идет дипломатическая работа на высшем уровне, идет работа с общественными организациями», - сказал Лысенко.

Он добавил, что сейчас украинская сторона прилагает все усилия, чтобы другая сторона придерживалась условий перемирия.

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При этом Лысенко не уточнил, какие вопросы обсуждают стороны. "Это работа, которая требует соответствующих условий, мы их не афишируем", - сказал секретарь СНБО.