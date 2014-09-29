BBC: Алчевские сепаратисты просят у мэра Москвы школьные учебники

Как сообщает внештатный корреспондент ВВС Украина, в письме к мэру господин Мозговой жалуется, что собственных учебников в так называемой "Новороссии" пока нет.

Ответ на свою просьбу господин Мозговой еще не получил.

В письме московского мэра он утверждает, что не может допустить, чтобы детей учили по украинским учебникам, которые имеют "явную антироссийскую направленность".

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Мозговой командует батальоном сепаратистов "Призрак" самопровозглашенной "Луганской народной республики", который вошел в Алчевск 22 июля.

После прихода сепаратистов со стотысячного Алчевска выехала почти половина жителей, отмечает корреспондент ВВС Украина.

В алчевских школах учебный год должны начать 1 октября. По каким программам будут учить школьников и будут ли в этих программах украинский язык и история Украины, учителя города еще не знают.