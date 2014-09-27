Освобожденный блогер Потехин рассказал о плене в Донецке, допросах и сокамерниках

Дмитрий Потехин 7 августа был задержан в Донецке, где он собирал материал для аналитической статьи. О подробностях задержания сам блогер рассказал в Днепропетровске, куда приехал после своего освобождения, передает Hromadske.TV.

В плену, где он провел в общей сложности сорок девять дней, физическое насилие к нему не применялось. Из пяти допросов, которым он был подвергнут, по крайней мере один проводился офицером ФСБ. Удерживали его в подвале бывшего арт-центра «Изоляция».

Читайте такжеИз плена "ЛНР" освобожден луганский журналист Александр Билокобыльский

В конце пребывания в плену Дмитрий временами узнавал среди тюремщиков бывших сокамерников. Он не знает причин своего освобождения, но считает, что не последнюю роль сыграла общественная поддержка.