В Донецке в результате обстрела погиб мирный житель - горсовет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В сообщении отметили, что сегодня около 15.00 обстрелу подвергся Куйбышевский район - в результате этого погиб один мирный житель, от попадания снарядов пострадал жилой дом на улице Стратонавтов, полностью уничтожен гараж.

Читайте такжеНочь в Донецке прошла спокойно, но утро началось с залповПо состоянию на сегодняшний вечер обстановка в Донецке остается напряженной, о залпах и взрывах сообщают жители Петровского и Кировского районов, сказано в сообщении.

Также в горсовете констатировали, что в течение дня енергопоставляющие предприятия устраняли обрывы и восстанавливали линии.

По информации КП «Донецкгорводоканал», водопроводные узлы, кроме Южного, набрали необходимые уровне и после 19.00 начнут подавать воду потребителям.

Ранее сообщалось об артобстреле одного из блокпостов на въезде в Мариуполь.