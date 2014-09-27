В Донецке в результате обстрела погиб мирный житель - горсовет
В Донецке в результате обстрела погиб мирный житель, разрушен жилой дом, сейчас залпы и взрывы слышны в Петровском и Кировском районах.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.
В сообщении отметили, что сегодня около 15.00 обстрелу подвергся Куйбышевский район - в результате этого погиб один мирный житель, от попадания снарядов пострадал жилой дом на улице Стратонавтов, полностью уничтожен гараж.
Читайте такжеНочь в Донецке прошла спокойно, но утро началось с залповПо состоянию на сегодняшний вечер обстановка в Донецке остается напряженной, о залпах и взрывах сообщают жители Петровского и Кировского районов, сказано в сообщении.
Также в горсовете констатировали, что в течение дня енергопоставляющие предприятия устраняли обрывы и восстанавливали линии.
По информации КП «Донецкгорводоканал», водопроводные узлы, кроме Южного, набрали необходимые уровне и после 19.00 начнут подавать воду потребителям.
Ранее сообщалось об артобстреле одного из блокпостов на въезде в Мариуполь.