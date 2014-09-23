По всей Донецкой области есть серьезные проблемы с медикаментами

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации (ОГА) со ссылкой на заместителя председателя, директора департамента здравоохранения ОГА Елену Петряеву.

Читайте такжеНа подконтрольных боевикам территориях растет недовольство их действиями - СНБОПо ее словам, эти проблемы касаются как оккупированных террористической организацией «Донецкая народная республика» территорий, так и подконтрольных Украине. Елена Петряева отметила, что на оккупированных территориях области аптеки не имеют возможности закупать медикаменты, так как не работает банковская система. Вследствие этого не производятся новые закупки, и ассортимент препаратов сокращается.

Что касается лечебных учреждений на этих территориях, здесь также есть проблемы с обеспечением медикаментами – Госказначейство не пропускает платежи.

Также она отметила, что существуют перебои с медикаментами и на подконтрольных украинской власти территориях. «Здесь проблема заключается в задолженности перед поставщиками медикаментов, которая на сегодня составила около 5 млн грн», - заявила Елена Петряева.

По ее словам, в частности, не хватает антибиотиков, а также препаратов для лечения сердечно-сосудистых и язвенных заболеваний.

Говоря об обеспечении лекарствами больных сахарным диабетом, замглавы ОГА сообщила, что на сегодняшний день инсулин отечественного производства доставлен в города. Кроме того, на днях планируется поставка инсулина импортного производства, однако остаются проблемы с его доставкой на оккупированные территории, подчеркнула Елена Петряева.