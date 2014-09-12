Грузия предоставила Украине лекарства общей стоимостью 580 тыс. долларов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, почти 12 тонн гуманитарного груза содержит более 100 наименований медикаментов и средств медицинского назначения, среди которых перевязочные материалы, антибиотики, лекарства для больных диабетом, иммунобиологические препараты (в том числе вакцины БЦЖ, от столбняка, дифтерии), расходные материалы для диализа, а также предметы первой медицинской помощи.

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Общая сумма грузинской помощи достигает 580 тыс. долларов США.

По словам заместителя министра здравоохранения Украины Василия Лазоришинца, эта помощь стала конкретным результатом работы министерств двух стран.

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Гуманитарный груз находится в таможенном терминале аэропорта и после оформления будет распределен среди гражданских учреждений здравоохранения, в первую очередь на востоке нашей страны.

Это первый этап помощи дружественного грузинского народа украинцам. Позже в Киев прибудут грузинские специалисты, которые оценят возможность перевозки части пациентов на лечение в Грузию.