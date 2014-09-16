Боевики пытаются перевести Луганск на "стандарты РФ": запретили преподавать историю Украины

Боевики в учебных заведениях Луганска запрещают преподавать украинский язык, украинскую литературу и историю Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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По его словам, боевики так называемой ЛНР пытаются перевести Луганск на «российские стандарты».

«В учебных заведениях террористы запрещают преподавание истории Украины, украинского языка и литературы. Представители самопровозглашенной «новой власти» требуют заменить всю информацию на учебных стендах, которая написана на украинском языке, – на русский язык. Несмотря на это в школах продолжают пользоваться учебниками, изданными в Украине. Кроме того, террористы заставляют сотрудников государственных учреждений города изучать законы РФ», - сообщил Лысенко.