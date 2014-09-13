Днепропетровск празднует 238-ю годовщину со дня основания города

Как передает корреспондент УНИАН, празднование началось по многолетней традиции - молебна во славу Днепропетровска в Свято-Троицком соборе и с церемонии возложения цветов к памятнику почетному гражданину города Александру Полю.

«Город будет праздновать сегодня сдержанно, но искренне и патриотично. В городе около 20 мест, где будут проводиться выступления, концерты, мастер-классы, а также будут собираться деньги для лечения раненых, помощи переселенцам», - отметил Днепропетровский городской голова Иван Куличенко. Празднование продолжилось на центральной площади Героев Майдана парадом жителей в украинских вышиванках, в котором участвовало окроло 2 тыс. человек во главе с мэром города, а также байкеры, автомобилисты и велосипедисты.

На проспекте им. Карла Маркса возле горсовета целый день открыта аллея творчества ”Художественный квартал” с участием около 200 художников.

Также в рамках празднования Дня города местные мастера создали огромную шоколадку размером 1,2 кв метра в стиле Петриковской росписи, расписанной съедобными красками 12 цветов. Уникальная шоколадка официально зарегистрирована в Книге рекордов Украины.

На Набережной Днепра проходит рок-фестиваль ”Dnipro-Rock 2014” с участием артистов из Днепропетровска и других городов Украины. Вечером на Фестивальном причале запланировано выступление группы «ВВ».

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Традиционного фейерверка ко Дню города сегодня не будет, согласно решению горисполкома по запрету любых фейерверков до окончания антитеррористической операции.

Правопорядок на День города в Днепропетровске обеспечивают около 1,5 тыс. Сотрудников милиции.