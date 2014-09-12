Суд запретил продолжать работу внеочередного съезда судей Украины

Как известно, 19-20 июня 2014 года состоялся XII внеочередной съезд судей Украины. Однако из-за ненадлежащей организации много вопросов так и не было решено.

Так, возникали вопросы о легитимности делегатов на съезде. В частности, народный депутат Украины Роман Стаднийчук обратился в Окружной административный суд города Киева, и попросил признать противоправными действия Совета судей по избранию делегатов на конференции судей административных, хозяйственных и общих судов и обязать осуществить действия для избрания легитимных делегатов.

Съезд все-таки состоялся, но 23 июля 2014 года Окружной административных суд города Киева вынес постановление о его проведении.

Читайте такжеПять судей КС отозвали свои заявления об увольнении с должностей - Онопенко«...Других решений, в том числе о назначении Высшего совета юстиции о назначении членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, а также относительно перерыва в работе съездом не принималось; поэтому, с учетом определенной в решении Совета судей Украины от 25 апреля 2014 года №17 даты проведения съезда - с 19 по 20 июня 2014 года, 20 июня 2014 года XII внеочередной съезд судей Украины закончил свою работу», - сказано в постановлении.

Однако 5 сентября 2014 года на заседании Совета судей Украины было принято решение о проведении II этапа XII внеочередного съезда судей, который состоится 25-26 сентября 2014 года (то есть продолжить проведение съезда).

Однако из текста определения становится понятным, что съезд завершил свою работу, и встает вопрос, будут ли легитимными решения, которые примет съезд судей, продолжая свою работу. То есть теперь нужно конференциям судей снова избирать делегатов, а Совету судей Украины проводить очередной съезд.