В Хмельницкой области задержали пьяного водителя с гранатами, пистолетом и белым порошком

Как сообщила УНИАН пресс-служба Департамента ГАИ МВД Украины, 8 сентября около 18 часов, при наблюдении за дорожным движением инспекторы ГАИ в городе Нетишин за превышение скорости остановили автомобиль «Toyota Corolla».

При проверке документов выяснилось, что водитель автомобиля находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Во время осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили имитатор взрыва 4ХЗ ИМ-100, пять гранат «Ф-1» без взрывателей, пистолет марки револьвер, 1941 года выпуска с семью патронами, складной нож с кобурой, рамку от пистолета «ТТ» с запчастями к нему, сверток из фольги с порошкоподобным веществом белого цвета.

Читайте такжеВ лесополосе под Киевом нашли закопанный гранатомет (фото)На место происшествия была вызвана следственно–оперативная группа.

Изъятые предметы направлены на экспертизу. Информация о данном происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.