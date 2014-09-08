Возле Луганска погиб 23-летний чемпион Украины

3 сентября в зоне проведения антитеррористической операции в районе города Луганска погиб боец 80-й аэромобильной бригады, 23-летний Виталий Ставский.

Об этом сообщает rivnepost.rv.uа. Виталий Ставский был воспитанником Костопольского областного лицея-интерната спортивного профиля, чемпионом Украины-2007 (г. Ровно), мастером спорта по греко-римской борьбе. Читайте такжеВ зоне АТО погиб журналист, которого призвали в армию С октября 2011 года боец проходил службу по контракту в военной части города Львова.

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