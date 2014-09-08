Возле Луганска погиб 23-летний чемпион Украины
01:04, 08 сентября 2014Общество
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3 сентября в зоне проведения антитеррористической операции в районе города Луганска погиб боец 80-й аэромобильной бригады, 23-летний Виталий Ставский.
Ставському было 23 года / rivnepost.rv.ua
Об этом сообщает rivnepost.rv.uа.
Виталий Ставский был воспитанником Костопольского областного лицея-интерната спортивного профиля, чемпионом Украины-2007 (г. Ровно), мастером спорта по греко-римской борьбе.
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С октября 2011 года боец проходил службу по контракту в военной части города Львова.
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