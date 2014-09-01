Порошенко надеется, что молодое поколение украинцев построит по-настоящему единую страну

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.

Порошенко поздравил первоклассников, молодых людей, которые начнут обучение в профессионально-технических и высших учебных заведениях, а также родителей и педагогов.

"Пусть эти годы будут наполнены незабываемыми впечатлениями, а ваши способности и настойчивость станут залогом успехов и весомых достижений. Выражаю самые искренние поздравления педагогам и родителям, знания, опыт и поддержка которых всегда вселяют уверенность, помогают правильно определить жизненные приоритеты", - говорится в поздравлении Порошенко.Читайте такжеСегодня в Украине отмечают День знаний

Президент верит в неисчерпаемый интеллектуальный потенциал юных украинцев, их неуемную творческую энергию и способность изменить страну.

"Уверен, что именно молодое поколение будет составлять основу будущей элиты, которая построит по-настоящему единую, мощную, высокоразвитую европейскую державу. Желаю всем здоровья, мира и новых свершений во имя Украины", - подчеркнул Порошеко.