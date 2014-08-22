Пожар на месте схода вагонов в Черкасской области локализован

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в Черкасской области, в настоящее время пожарно-спасательными подразделениями проводятся пенные атаки для защиты расположенных рядом зданий и сооружений.

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К ликвидации пожара привлечено 40 единиц техники и 200 человек, из них от ГСЧС 30 единиц техники и 160 человек личного состава. Дополнительно привлечены силы и средства Киевского и Кировоградского гарнизонов ГСЧС в составе 6 пожарно-спасательных отделений на автоцистернах и пенный ход. От "Укрзализныци" к ликвидации пожара привлечено 3 пожарных поезда.

Координацию действий по ликвидацию чрезвычайной ситуации непосредственно на месте осуществляет председатель Гсчс Сергей Бочковский. Установлено взаимодействие с МВД, Мининфраструктуры и "Укрзализныцей" по недопущению на станцию автомобильного транспорта и местных жителей. На месте работает оперативная группа Управления ГСЧС в Черкасской области.

Как сообщал УНИАН, около 6.35 на железнодорожной станции "Городище" в Черкасской области, по предварительным данным, в результате схождения с рельсов 20 цистерн, произошел разлив нефтепродуктов и загорелись 11 цистерн с локомотивом. Всего в составе поезда находилось 35 цистерн.