В НАТО говорят, что мнение России не будет влиять на решение о ПДЧ с Украиной

Саммит в Бухаресте станет отличным поводом для пересмотра отношений Украины и НАТО. Об этом генеральный секретарь альянса Яап де Хооп Схеффер заявил в Вильнюсе после встречи с украинским министром обороны Юрием Ехануровым.

По словам Схеффера, встреча в Вильнюсе носила неформальный характер и никаких постановлений во время совместной комиссии Украина-НАТО вынесено не было. Впрочем, страны-члены альянса проведут в ближайшее время дискуссию, чтобы прийти к единой позиции относительно присоединения Киева к Плану действий по вступление в НАТО. При этом, заметил Схеффер, мнение России на это решение не будет влиять. “НАТО принимает решения. И эти решения принимаются совместно членами альянса. Точка, - ”сказал Схеффер. В то же время Юрий Ехануров сообщил, что правительство Украины обещает пересмотреть бюджет, чтобы финансово обеспечить реформы украинской армии. До конца 2010 года мы должны полностью перейти на формирование нашей армии по контракту”, - сказал Ехануров. Министр сообщил, что принятие Плана действий относительно членства в НАТО позволило бы “дисциплинировать себя и консолидировать украинское общество”.

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