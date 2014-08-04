До середины августа в Украине будет аномально жарко

Об этом сегодня на брифинге сообщил директор Гидрометцентра при ГосЧС Николай Кульбида.

"До середины месяца каких-либо существенных изменений температурного режима не будет", - пояснил Кульбида, добавив, что снижение температуры на несколько градусов может произойти после 15 августа, передает РБК-Украина.

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Он отметил, что такая погода для этого периода является аномальной.

"Это аномалия, но учитывая фактор глобального потепления, то это может скоро стать нормой для летнего периода", - сказал директор Гидрометцентра.

В то же время Кульбида отметил, что в некоторых областях Украины самый высокий уровень пожарной опасности превышен в 2-5 раз.

"По состоянию на сегодня показатель опасности почти во всех регионах Украины достиг самого высокого пятого класса, а в некоторых областях этот показатель превышен в 2-5 раз", - сказал он.

По его словам, жаркая погода, которая будет в ближайшее время, будет только повышать уровень пожарной опасности.