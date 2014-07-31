Украинцам посоветовали, как не паниковать на фоне волны звонков о заминировании

Волны псевдоминирований прокатились одновременно разными уголками страны, говорится в сюжете ТСН.

Правоохранители призывают людей быть бдительными и в случае чего-то подозрительного - сразу сообщать на "горячие линии"

В столице в один день сообщают о шести заложенных взрывчатках. Правоохранители призывают быть бдительными, особенно в местах массового скопления людей и общественном транспорте, потому что одна из задач террористов - посеять панику.

По словам специалистов, стресс, повышенная тревожность - все это обязательно пройдет, но со временем.

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В непредвиденных ситуациях психологи говорят, что главное - не паниковать, успокоить тех, кто рядом и четко выполнять указания правоохранителей.

Карл Волох советует спокойно воспринимать даже обыски в любых местах скопления людей. Такое практикуют в Израиле. Говорит, украинцам поначалу это может показаться унизительным, но именно такие обыски могут спасти жизнь.

"Пусть уж лучше меня каждый раз, особенно женщинам это будет сложно, будут смотреть в сумку, а мужчин будут обзванивать на входе в торговый центр, но по крайней мере знать, что там меня ждет", - уверяет эксперт.

В Украине правоохранители делают первые попытки сотрудничества с гражданами: открывают бесплатную горячую линию. В случае непредвиденных ситуаций и подозрительных находок просят сообщать об этом немедленно.