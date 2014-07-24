В Шахтерске с шахты №1-6 вооруженные люди похитили взрывчатые вещества - милиция

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Так, согласно оперативной сводке за минувшие сутки, в Шахтерский горотдел милиции из «Шахты №1-6» поступило заявление о том, что неизвестные в камуфляжной форме, с автоматическим оружием, совершили вооруженное нападение на предприятие.

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В раздаточной камере предприятия боевики похитили взрывчатые вещества - 288 кг аммонита и 315 электродетонаторов, причинив предприятию материальный ущерб на сумму 27,541 тыс грн.

Предварительная правовая квалификация - ст.262 ч.3 (хищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ либо радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Проводится расследование.