”Укрнафта” просит Тимошенко разобраться с ценой на украинский газ

ОАО «Укрнафта» обратилось к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой обязать Национальную комиссию регулирования электроэнергетики остановить действие решения по цене на газ собственной добычи для ОАО.

Об этом говорится в открытом письме правления ОАО “Укрнафта”, переданном УНИАН.

Как отмечается в письме, 31 января 2008 года НКРЭ Украины установила для ОАО «Укрнафта» цену реализации природного газа собственной добычи для обеспечения потребностей населения в 2008 году в размере 272,6 грн. за 1 тыс. кубометров. Вместе с тем, сказано в пресс-релизе, себестоимость такого газа ОАО «Укрнафта» в 2007 году при нулевой рентабельности составила 349,73 грн. за 1 тыс. куб. метров.

Поэтому “Укрнафта” обращается к премьер-министру с просьбой обязать соответствующие уполномоченные органы провести проверку правильности калькуляции себестоимости газа, по результатам которой установить цену природного газа на экономически обоснованном уровне.

«Укрнафта», отмечает правление компании, признает необходимость обеспечения за счет газа собственной добычи потребностей населения, соглашается с необходимостью социальной защиты граждан, однако не соглашается с тем, чтобы это привело к разрушению нефтегазодобывающей отрасли Украины.

“НКРЭ устанавливает для газодобывающих предприятий такую цену реализации газа собственной добычи, при которой не только не закладываются стимулы ведения и без того рискованного вида деятельности, но и разрушаются существующие условия хозяйствования», - говорится в обращении.

ОАО «Укрнафта» неоднократно заявляло о том, что потребности бюджета на выплату субсидий, дотаций населению Украины могут покрываться за счет увеличения поступлений налогов от реализации газа по рыночной цене.

Кроме того, ОАО «Укрнафта» выразила свое возмущение относительно заявления НКРЭ о том, что цена 272,6 грн. за 1 тыс. куб. м якобы учитывает 10% рентабельности. “На своем заседании НКРЭ предложила ОАО «Укрнафта» для обеспечения 10% рентабельности уменьшить расходы на социальную сферу, заработную плату и выполнение инвестиционных программ. Такое предложение комиссии для ОАО «Укрнафта» является неприемлемой, поскольку противоречит нормам Конституции Украины, интересам трудового коллектива и акционеров, которыми нельзя пренебречь из-за некомпетентности отдельных государственных служащих”, - говорится в письме.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».