У Черкассах попрощались с убитым террористами генерал-майором Момотом

В Черкассах сегодня в Учебном центре подготовки младших специалистов Государственной пограничной службы Украины «Оршанец» прошла церемония прощания с 48-летним генерал-майором, заместителем начальника Восточного регионального управления ГПСУ Игорем Момотом.

Как передает корреспондент УНИАН, на гражданскую панихиду в Центр пришли более 3 тысяч жителей города, родственники и коллеги погибшего, руководители области, города. Среди тех, кто приехал попрощаться, - заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, бывший министр обороны Михаил Коваль, председатель Украинского союза ветеранов Афганистана Сергей Червонопиский, представители руководства Госпогранслужбы и ветераны пограничной службы, боевые побратимы погибшего. Колонна автомобилей, которые везли людей на прощание с боевым офицером, растянулась более чем на километр, образовав огромную пробку.

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Произнося поминальную речь, и.о. начальника Центра полковник Госпогранслужбы Игорь Павлов не мог сдержать слез. Он рассказал, какую тяжелую утрату понесли Госпогранслужба и вся Украина.

Председатель Черкасского облсовета Валентина Коваленко, выступая перед собравшимися, выразила предложение, чтобы одну из улиц Черкасс назвали в честь Оршанецких героев, а еще одну – именем Игоря Момота.

Представитель ветеранской организации пограничников предложил назвать Учебный центр «Оршанец», которым еще недавно руководил Момот, его именем.

Во время торжественного прощания в «Оршанце» родным Момота вручили знак отличия «За заслуги перед Черкасчиной», которой его наградили посмертно.

Общую молитву за упокой души погибшего, на церемонии прощания прочитали священнослужители Украинской православной церкви Киевского Патриархата, Украинской Автокефальной православной церкви, Украинской греко-католической церкви и Украинской православной церкви Московского Патриархата.

Похоронили Момота на одном из городских кладбищ, рядом с могилой его отца.

Справка УНИАН. В августе генерал-майору должно было исполниться 49 лет. У него остались жена и дочь. Он имеет много наград. Среди них – Орден Красной Звезды, медаль «Защитнику Отечества». Он с первого дня обострения ситуации на востоке Украины принимал участие в организации охраны и обороны государственной границы, за что был награжден президентом Украины орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени.

С мая 2014 года Момот занимал должность заместителя начальника Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. До этого он возглавлял черкасский Учебный центр подготовки младших специалистов ГПСУ «Оршанец».

Как сообщал УНИАН, Игорь Момот погиб 11 июля в Луганской области во время обстрела из установки «Град» позиций украинских пограничников. 12 июля Президент Украины посмертно присвоил ему звание генерал-майора. Президент Украины Петр Порошенко лично сообщил вдове Момота Надежде Валентиновне о присвоении воинского звания ее мужу и выразил ей глубокие соболезнования. Также глава государства отметил, что имя Игоря Момота будет присвоено одному из пограничных подразделений Украины.