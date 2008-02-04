Американский посол напомнил, что НАТО - не Варшавский договор

Посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР прогнозирует, что Бухарестский саммит НАТО в апреле этого года будет успешным для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал в ходе второй международной конференции «Новая Украина в новой Европе».

«Я прогнозирую, что Бухарестский саммит будет очень успешным и для Альянса, и для Украины», - сказал В.ТЕЙЛОР.

По словам посла, то, что «Украина и Альянс будут встречаться - это серьезно». «Мое правительство очень серьезно относится, чтобы была такая встреча», - отметил он. По словам В.ТЕЙЛОРА, политика НАТО будет политикой открытых дверей для европейской нации, которая заинтересована и в состоянии присоединиться к НАТО.

В.ТЕЙЛОР также сказал, что США очень рады видеть письмо властей Украины к руководству НАТО о присоединении к Плану действий по членству в Альянсе.

При этом он заметил, что ПДЧ не означает членства в НАТО. «Речь идет о процессе. Возможно, это очень длительный процесс, который может быть даже не определенным во времени и не обязательно приведет к членству», - считает посол.

В.ТЕЙЛОР также отметил, что НАТО не является Варшавским договором, и «если вы хотите присоединиться к НАТО, нужно желать быть в НАТО, а в Варшавском договоре это было принудительно».

В свою очередь, посол Польши в Украине Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ заверил, что Польша будет и в дальнейшем поддерживать попытку Украины на пути европейской и евроатлантической интеграции. «Мы будем рады видеть Украину в нашей семье», - сказал он. В то же время, посол заметил, что это дело украинского политикума и украинского народа.

Как сказал посол Румынии в Украине Траян ЛАУРЕНЦИУ-ХРИСТЯ, Румыния хотела бы видеть положительное решение в отношении Украины на Бухарестском саммите НАТО.

Как сообщал УНИАН, 15 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК обратились с письмом к Генеральному секретарю НАТО, в котором заявили, что Украина рассчитывает на присоединение к Плану действий по членству в НАТО во время следующего саммита Украина-НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года.