На Украину обрушатся мощные грозовые дожди в эти выходные

Температура воздуха будет испытывать значительный контраст: от +18 градусов в западных областях до +34 градусов на юге и востоке Украины.

Об этом пишет сайт opogode.ua.

В западной части ожидаются грозовые дожди, местами сильные осадки, град и порывистый ветер до 15-20 м / с. Температура воздуха ночью +9 +15, днем +18 +23 градуса, 13 июля в +25 +27 градусов.

В северных областях пройдут дожди с грозами, местами сильные осадки, град и шквалы. Температура воздуха ночью +13 +19, днем +24 +29 градусов.

В центральных областях ожидаются грозовые дожди, местами сильные осадки, град и шквалы. Температура воздуха ночью +13 +12, днем +25 +32 градуса.

На востоке пройдут локальные грозовые дожди. Температура воздуха ночью +15 +20, днем +25 +32 градуса.

В южной части местами локальные грозовые дожди. Температура воздуха ночью +17 +22, днем +26 +34 градуса.

В Киеве ожидаются грозовые дожди, в отдельных районах сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра. Температура воздуха ночью +15 +17, днем +25 +27 градусов.

Ветер в Украине ожидается юго-восточный, 5-12 м/с.