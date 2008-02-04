Тимошенко: ”Я привыкла воплощать в жизнь фантастические вещи”

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что программы по получению населением доступного жилья Президента и правительства могут реализовываться параллельно.

Об этом премьер-министр заявила в интервью телеканалу «1+1» в воскресенье.

«Сегодня такой дефицит доступного жилья, что нужно использовать и одну, и вторую модель, а если будет еще третья и четвертая – это будет еще лучше», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что программа, которую предлагают Президент и правительство, вполне могут реализовываться параллельно. «Правительство будет реализовывать модель, которую предложил Президент, и модель, которую правительство отрабатывает. И я думаю, что, даже использовав обе эти модели, нам придется работать напряженно и долго, чтобы удовлетворить спрос людей на доступное, по их деньгам, жилье», - сказала она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО категорически не согласна со скептическим отношениям к планам правительства предоставлять кредиты на жилье под 4-6 процентов на жилье. «Если я говорю, что будет 4-6 процентов, значит будет. А то, что говорят, что это фантастические вещи, я привыкла воплощать в жизнь фантастические вещи», - отметила премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК считает маловероятным снижение ставок по ипотечным кредитам до 4-6% при их рефинансировании Государственным ипотечным учреждением.

А.ШЛАПАК также отметил, что правительство должно изложить, в каких объемах и с помощью каких ресурсов и механизмов следует внедрять эту программу.

В то же время, по словам народного депутата Владимира ПОЛЯЧЕНКО, идея ипотечного кредитования под 4-6% возможна в небольших объемах и в крупных городах.