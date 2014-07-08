Представители общественности обеспокоены угрожающей ситуацией в области здравоохранения

Академик НАН Украины, 1-й вице-президент Национальной медицинской академии наук Украины Юрий Кундиев раскритиковал предложенную министром здравоохранения Олегом Мусием медицинскую реформу как непрофессиональную, "с учеными и медиками она не обсуждалась и обречена на провал из-за отсутствия системного подхода", сообщает Газета.уа.

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Президент Ассоциации психиатров, известный правозащитник Семен Глузман заявил, что Олег Мусий не должен быть министром, потому что он разрушает все области медицины. "Система здравоохранения умирает, а министр не делает никаких шагов для ее спасения", - отметил Семен Глузман. Он также обратился к Президенту и Премьер-министру с предложением прозрачно назначить нового министра под контролем общественности.

К критике ситуации в области присоединились и представители АвтоМайдана. По словам Сергея Кобы, "господин Мусий попал на должность министра по квоте Майдана, но он не оправдал доверия, показал себя непрофессионалом и не желает бороться с коррупцией. Часть коррупционеров была освобождена с Минздрава только после того, как АвтоМайдан начал давить на министра и требовать освободить Минздрав от коррупции ".

"Делая громкие заявления о блокировании его работы, спекулируя на Майдане, министр Мусий делает из себя жертву и пытается переложить на других ответственность за все провалы и непрофессионализм", - сказал Сергей Коба.