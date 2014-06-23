Глава Харьковской ОГА призвал жителей области воздержаться от противостояний

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА, об этом Игорь Балута заявил, комментируя конфликт с участием активистов Евромайдана и Антимайдана 22 июня на площади Свободы в Харькове.

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Глава ОГА отметил, что любые политические противостояния в нынешнее время недопустимы. "Сегодня все жители Харьковской области должны объединиться вокруг одной цели - мира и спокойствия в Украине. Мы должны сделать все для того, чтобы те парни, которые сегодня отстаивают свободу и независимость Украины на Донбассе, перестали погибать", - подчеркнул он.

Игорь Балута заверил, что со своей стороны сделает все возможное для того, чтобы сохранить стабильность и мир в Харьковской области. "Я убежден, что поддержка харьковчан - важный фактор в реализации мирного плана президента по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", - подчеркнул председатель ОГА.

Как сообщал УНИАН, 22 июня в Харькове произошли столкновения между правоохранителями и активистами Евромайдана. Несколько людей получили травмы. По данным милиции, для выяснения обстоятельств задержаны около 30 участников митингов.