Завершился 7-й сезон проекта «Журналистика цифрового будущего»

Как сообщили УНИАН в фонде Ахметова, выпускниками стали 25 журналистов и 5 слушателей, которые были выбраны в прошлом году на конкурсной основе и представляют различные украинские медиа: Громадське телебачення, «5 канал», телеканал «1+1», ТРК «Рівне 1», «Телекритика», «Українська правда», Delo.ua, «Житомир.info», «Экономические известия» и другие.

Всего за семь лет существования проекта обучение цифровым технологиям в журналистике прошли 175 журналистов из всей Украины.

Обучение продолжалось с ноября 2013 года по июнь 2014 года и состояло из восьми недельных модулей. В рамках курса иностранные преподаватели-практики учили украинских журналистов специфике новых медиа и мультимедийного контента, инфографике и визуализации данных, особенностям работы с аудио и видео, бизнес-моделям новых медиа и т.д.

Последний модуль был традиционно выездным – журналисты побывали в лучших редакциях Нью-Йорка и Вашингтона.

По словам директора фонда «Развитие Украины» Анатолия Заболотного, фонд начал работать над этим проектом 7 лет назад.

«Перед нами стояла задача помочь украинской журналистике стать более качественной, в первую очередь за счет способа донесения информации до пользователя. Помочь журналистам стать большими профессионалами, сделать их более уверенными в себе. С этим проектом мы пережили уже не один экономический кризис в Украине, и нам приятно наблюдать за тем, как даже в самые сложные времена наши выпускники уверенно чувствуют себя в профессии, которую они выбрали. Я уверен, что вы тоже будете такими - уверенными, грамотными, настойчивыми профессионалами, а значит эти 8 месяцев были не зря», - сказал Заболотный.

Как сказал руководитель образовательных проектов фонда «Развитие Украины» Александр Власенко, зарубежный модуль дал понять довольно интересные тенденции, которые наблюдаются в мировой журналистике. «Те крупные издания с историей и багажом свершений за спиной, вроде Washington Post или National Public Radio, в эпоху мультмедийной журналистики чувствуют себя очень неуверенно. В NPR честно признаются, что 20 млн их интернет-пользователей - это своего рода обуза, работать с ними надо, но как - они не до конца понимают. Армия из 90 млн слушателей радиостанций по всем США им более понятна и близка. При этом NPR активно занимаются краудфандингом, чтобы заработать. Washington Post уже 4 года как убыточное издание. Полтора года назад, после покупки издания Джефом Безосом, владельцем Amazon.com, на развитие интернет-сегмента была сделана основная ставка. Но зарабатывать на этом издание пока не научилось. И потому сокращает расходы, увольняет персонал», - сказал Власенко, подчеркнув, что такие же тенденции наблюдаются и на медиа-рынке Украины.

Проект реализуется в партнерстве с Могилянской школой журналистики Национального университета «Киево-Могилянская академия», которая отвечает за правильную организацию учебного процесса, поиск лучших тренеров для преподавания того или иного учебного модуля, организацию учебного тура, в ходе которого студенты посещают редакции ведущих медиа мира. На базе Могилянской школы журналистики организован учебный процесс.