Группа москвичей выступила за независимость Украины от "путинской России"

Так, на Суворовской площади состоялся митинг, собранный лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в поддержку террористов, действующих на востоке Украины, сообщают "Новости Донбасса".

Одновременно с ним в городе состоялся митинг москвичей, выступивших за независимость Украины от "путинской России". Митинг в поддержку Украины состоялся возле памятника Тарасу Шевченко. Группа москвичей с украинским и российским флагами, одетых в национальные украинские костюмы, собралась возле памятника, чтобы высказать слова солидарности с Украиной, выразить полную поддержку украинцам в борьбе за новое будущее, справедливую Украину, за независимость от "путинской России".

Также москвичи записали видеообращение к украинцам, которое завершили словами "Слава Украине. Героям слава!"