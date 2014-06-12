Группа москвичей выступила за независимость Украины от "путинской России"

10:54, 12 июня 2014
Общество
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В среду в Москве прошли 2 митинга, один из которых был в поддержку действий России в Украине, второй - проукраинский.

Группа москвичей провела проукраинский митинг / фото lenta-ua.net

Так, на Суворовской площади состоялся митинг, собранный лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в поддержку террористов, действующих на востоке Украины, сообщают "Новости Донбасса".

Одновременно с ним в городе состоялся митинг москвичей, выступивших за независимость Украины от "путинской России". Митинг в поддержку Украины состоялся возле памятника Тарасу Шевченко. Группа москвичей с украинским и российским флагами, одетых в национальные украинские костюмы, собралась возле памятника, чтобы высказать слова солидарности с Украиной, выразить полную поддержку украинцам в борьбе за новое будущее, справедливую Украину, за независимость от "путинской России".

Также москвичи записали видеообращение к украинцам, которое завершили словами "Слава Украине. Героям слава!"

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