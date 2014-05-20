В Украине в результате непогоды обесточены 440 населенных пунктов

В Украине в ночь с 19 на 20 мая из-за неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, дождь), в результате срабатывания систем защиты линий электропередач, в восьми областях произошло обесточивание 440 населенных пунктов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Так, без электроснабжения остались в Киевской области 189 н.п. (частично – 91 н.п.), Полтавской – 128 н.п., Черниговской – 70 н.п., Сумской – 18 н.п., Черкасской – 13 н.п., Житомирской – 13 н.п., Днепропетровской – 8 н.п. (частично – 3 н.п.), Львовской – 1 н.п. (частично). К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

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