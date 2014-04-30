В Винницкой области установлены еще две мемориальных доски Героям Небесной Сотни

Инициатором и организатором мероприятия выступила Винницкая областная организация ВМГО «Батькивщины Молодой», сообщили УНИАН в пресс-службе организации.

В частности, мемориальную доски установили в городе Жмеринка на здании школы № 5, где учился Валерий Брезденюк, и здании школы №6, учеником которой был Леонид Полянский.Читайте такжеНБУ выпустил памятную медаль "Небесная сотня на страже"

«На Виннитчине это уже заключительные мероприятия по установлению мемориальных досок на школах, где учились Герои Небесной Сотни. И теперь каждый школьник и житель этого города будут помнить своего земляка, который уже вошел в историю Украины наряду с другими героями-борцами за независимость», - отметил председатель Винницкой областной организации «Батькивщины Молодой» Вадим Кудияров.

Первая памятная доска в Виннице была установлена Герою Небесной Сотни Максиму Шлемко на здании городской школе №13.