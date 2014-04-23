Фрегат "Гетьман Сагайдачный" после передислокации в Одессу провел военно-боевые учения

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"Экипаж флагмана отечественного флота во главе с командиром капитаном 1 ранга Романом Пятницким провел артиллерийские стрельбы по имитируемым воздушным целям противника и в полном объеме выполнил комплекс запланированных корабельных боевых учений и тренировок по противодиверсионной, противолодочной обороне корабля и борьбе за живучесть судна", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечают в ведомстве, боевые части "Гетмана Сагайдачного" отработали упражнения действий с минами, организации связи в условиях активных и пассивных помех, а также выявление и освещение воздушной, надводной и подводной обстановки.

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Подводя итоги очередного испытания, заместитель командира фрегата по воспитательной работе капитан 2 ранга Владимир Новохацкий отметил, что личный состав корабля справился с возложенными на него задачами на "хорошо" и "отлично".

"Большое значение имеет морская практика и боевой опыт, которые получили военные моряки во время недавнего полугодового похода и выполнения задач в рамках антипиратских операций НАТО "Океанский щит" и ЕС "Аталанта", проводившихся в Аденском заливе и западной части Индийского океана", - сказал офицер.

В сообщении также сказано, что аналогичные мероприятия будут проводиться регулярно через определенные промежутки времени, в соответствии с планом боевой подготовки и задачами, которые будут возлагаться высшим командованием на экипаж корабля.