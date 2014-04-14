В Северодонецке милиция задержала автомобиль с огнестрельным оружием

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МВД в Луганской области.

"13 апреля 2014 года в 12.00 в городе Северодонецке сотрудниками уголовного розыска совместно с нарядом ГАИ был остановлен для проверки автомобиль "ВАЗ-2102" под управлением местного жителя 1982 г.р.", - говорится в сообщении.

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При проверке автомобиля было обнаружено и изъято карабин "ОП-СКС" калибра 7,62 мм и 46 патронов к нему, пистолет "ZORAKI-9252 и 16 травматических патронов к нему калибра 9 мм, пистолет "ZORAKI-914F" с двумя магазинами к нему в которых находилось 27 патронов калибра 9 мм.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по статье 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.