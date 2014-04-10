Две трети жителей Донецка выступают за единство Украины – опрос

Об этом УНИАН сообщили в Донецкой областной общественной организации - Институте социальных исследований и политического анализа, ссылаясь на результаты опроса общественного мнения жителей Донецка.

Так, согласно результатам опроса, суммарно сторонников единства Украины 66%, при этом 31% из сторонников унитарного устройства полагают, что регионам следует предоставить более широкие экономические и налоговые полномочия.

При этом тех, кто видит будущее Донецкого региона в составе Украины, но с полномочиями, расширенными до статуса субъекта федерации, 16%. В то же время, сторонников вхождения Донецкой области в состав РФ с теми, кто высказался за фактическое вхождение Украины в состав союза, аналогичному СССР, - 27%, и еще 5% видят область как отдельное государственное образование.

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Адекватно воспринимают термин «федерализм» в его точном, правовом смысле (как широкие экономические и политические полномочия регионов, но без права поднимать вопрос об отделении от Украины) 41% опрошенных. Еще 31% полагают, что федерализация дает право в будущем на политическое самоопределение региона, в том числе – на его отделение от Украины. С учетом тех, кто полагает, что федерализация и есть фактический выход региона из состава Украины (таких 14%), доля некорректно воспринимающих понятие федерализации в Донецке составляет 46%. Еще 14% не ответили на данный вопрос.

*** Опрос был проведен с 26 по 29 марта 2014 г по выборке, репрезентативной для всего взрослого постоянного населения Донецка. Отбор респондентов проходил по многоступенчатой квотной выборке, она составила 500 респондентов. Такое количество опрошенных позволяет говорить о предельной погрешности результатов в ±4,5% (при уровне значимости в 95%).