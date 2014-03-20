Завтра в Украину опять вернется тепло: температура поднимется до +20 градусов

Дожди полностью покинут территорию Украины, везде ожидается ясная сухая солнечная воздушная масса, сообщает Opogode.ua.

Температура воздуха повысится и составит +10 +16 градусов, на западе местами до +20 градусов. В восточных областях и в отдельных районах центра Украины еще будет прохладнее, +5 +9 Градусов.

В Карпатах вследствие существенного потепления есть опасность схода лавин.

В западной части без осадков. Температура воздуха ночью 1-6 тепла, днем +10 +15, местами до +20 градусов.

Читайте такжеВ конце недели в Украине потеплеет до 20 градусов - Укргидрометцентр

В северных областях сухо и ясно. Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, днем +10 +15, в Сумской и Черниговской областях местами +5 +9 тепла.

В центральных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +1 + 6, днем +10 +15, в Днепропетровской и Кировоградской областях +6 +9 градусов.

На востоке малооблачная сухая погода. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, местами 0-2 мороза, днем +5 +10 градусов.

На юге воцарится солнечная сухая погода. Температура воздуха ночью +2 +7, днем +9 +15, в Одесской области до +17 градусов.

В Киеве ясно, сухо и солнечно. Температура воздуха ночью +2 +4, днем +12 +14 градусов.

Ветер ожидается в Украине юго-западный, 5-10 м/с.